Stand: 29.08.2023 09:30 Uhr Halftiet för de Ampel-Koalitschoon

Duert nich mehr lang, un denn is al Halftiet för de Ampel-Koalitschoon: De eersten twee Regerensjohren sünd meist vörbi. Woans de Kurs för de tokamen beiden Johr utsehn schall, dor snackt vundaag de Böversten vun SPD, Grönen un FDP in Brannenborg över. Op dat Slott Meseberg schall dat blangen anner Saken dorüm gahn, woans een Impulsen geven kann, dat dat mit de Wirtschop bargop geiht. Un se wüllt över mehr digitale Verfohren in Behörden snacken.

