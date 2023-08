Stand: 29.08.2023 09:30 Uhr Gegenwind för Rubiales

De Baas vun den spaanschen Footballverband Luis Rubiales kriggt mehr un mehr Wind vun vörn. Nu verlangt de Regionalverbänn in Spanien, dat he sien Posten opgeven schall. Se smiet em vör, dat he dat Ansehn vun den spaanschen Football böös wat schaadt hett. Rubiales hett na’t WM-Endspeel en Spelersch mitmal op den Mund küsst. Sien Familie snackt vun Schikaan gegen Rubiales

