Stand: 28.08.2023 09:30 Uhr Ampel: Stütt för Kinner kummt

Bet in de Nacht hefft se tosamenseten un se sünd sik enig worrn: De Ampelkoalitschon hett ehrn Striet över en ne'e Stütt för Kinner bileggt. Wat dor nu nipp un nau bi rutkamen is, hefft se noch nich seggt: Dat schall vundaag vörstellt warrn. Dat geiht man dorüm, dat so wat as Kinnergeld un Kinnertoslag nich mehr enkelt utbetahlt warrt: Düsse Staatsgelder schüllt nu in de ne'e Stütt för de Kinner tosamenpackt warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch