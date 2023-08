Stand: 26.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Köhlbrand - Brüch oder Tunnel?

De Köhlbrandbrüch warrt man jichtenswann afrieten möten: Dat sä Weertschopssenatersch Melanie Leonhard Middeweken düsse Week. In de verleden Weken is dor veel wat över snackt worrn. Ok, wat de rotte Brüch doch noch mal op Schick bröcht warrn kann. Totiets warrt nakeken, wat en Tunnel mööglich is oder villicht ok en ne’e Brüch. Enn vun’t Johr oder Anfang 2024 - dor schall denn seggt warrn, wat is.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch