Stand: 26.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Swore Unfall in Olengamm

Bi en slimmen Unfall in Olengamm is Dunnersdag düsse Week namiddags en ölven Johr ole Jung üm’t Leven kamen. As he mit sien Vadder över de Straat bi de Krüüz to’n Olengammer Hauptdiek röver wull, hett de beiden en Trike faatkregen hatt. De Jung is noch an Oort un Steed dootbleven, sien Vadder kööm swoor wat bi to Schaden un müss na’t Krankenhuus hen. Ok de 43 Johr ole Fro, de dat Trike föhren dä, kööm swoor wat bi to Schaden. Ehr 15 Johr ole Jung un Bifohrer hett blots licht wat bi afkregen hatt. Nootfallseelsorgers hebbt sik üm tominnst teihn Lüüd kümmert, de den Unfall mit ankieken müssen.

