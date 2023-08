Stand: 26.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Grote Plaans op’e Veddel

En Mobilitätsdreihschiev op’e Veddel: Dorför wasst an’n S-Bahnhoff Veddel in’e tokamen söss Johr en Neebo, wodör de Stadtdeel denn ornlich wat oprüüscht warrt. Dor warrt denn Busdepot, Parkplätz, Fohrradstatschoon un ok en Supermarkt ünner een Dack tohoop ween. Dat is dat eerste Mal, wo denn in Hamborg Bussen op mehre Etagen stapelt sünd, üm Platz to sporen.

