Stand: 25.08.2023 09:30 Uhr Plaan gegen dat Fehlen vun Fachlüüd

Wegen dat Fehlen vun Fachlüüd gifft dat in ganz Düütschland Maleschen. Dat wiest sik ok in Hamborg an Scholen un Kitas, in’e Verwalten un in’t Handwark. Root-Gröön will de Branchen, de dat drapen deit, starker ünner de Arms griepen un ok Froonslüüd noch beter wat an Stütt geven. In de tokamen Sitten vun’e Börgerschop schüllt de Afornten över den Andrag afstimmen. Ok de Hannelskamer will gegen dat Fehlen vun Fachlüüd gegenangahn un Lehrjungs un -deerns, de ut Usbekistan kamen doot, för den Hamborger Arbeitsmarkt winnen.

