Stand: 25.08.2023 09:30 Uhr Lager vull mit Wapen funnen

In Eidelsteed hett de Polizei en groot Lager funnen vull mit Wapen un so as dat utsüht woll bi en Rechtsradikalen. Nadem Insatzlüüd in’e Wahnung rin sünd, hebbt se dor mehr as 25 Gewehren, en ganze Reeg Handfüerwapen, Granaten un mehre 10.000 Schööt an Munitschoon sekerstellt. Polizeilüüd is de 51 Johr ole Keerl opfullen, wieldat he rechtsradikale Hassnarichten in’t Internet verdeelt hett. Nadem se em vörlöpig fastnahmen hebbt, is de Keerl nu eerstmal wedder op fre’en Foot ünnerwegens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch