Stand: 25.08.2023 09:30 Uhr Unfall in Olengamm warrt ünnersöcht

Na den Unfall in Olengamm, wo en ölven Johr ole Jung bi storven is, geiht de Polizei nu de Saak op’n Grund. En Vadder wull dor jüst mit sien Söhn över de Straat röver, to kreeg jüm mitmaal en Trike faat. De Jung is noch an’e Unfallsteed dootbleven. Sien Vadder un de Fro, de dat Trike föhren dä, de sünd bi den Unfall swoor wat bi to Schaden kamen. Unkloor is, wat Vadder un Söhn villicht nich op’n Verkehr acht hebbt un wat gau dat Trike ünnerwegens ween is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch