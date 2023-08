Stand: 25.08.2023 09:30 Uhr Polizeibild vun Trump maakt

Ex-US-Präsident Donald Trump hett sik de Behöörden in en Kaschott in Atlanta stellt. Dat höört mit dorto, nadem se em anklaagt hebbt wegen mootmaatlichen Wahl-Bedrug in‘n Bunnsstaat Georgia. Dat Büro vun den Sheriff hett na den Termin denn dat Bild, wat de Polizei vun Trump maakt hett, för all Lüüd togänglich maakt. To dat Prozedere höör ok mit dorto, dat se vun em Fingerafdrück nahmen hebbt. Later denn snack Trump, wat de Behöörden in Georgia angeiht, vun „Scheinjustiz“ un smeet jüm nochmal wedder vör, dat se den Wahlkamp, de nu jüst lopen dä, stüern wullen.

