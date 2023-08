Stand: 24.08.2023 09:30 Uhr Prigoschin afstött

As dat utsüht, is woll de Baas vun de russ’sche Söldner-Grupp Wagner to Dode kamen. Wat vun offizielle Siet to hören is, weer Jewgeni Prigoschin an Boord vun en Fleger, de nu afstört is. Dat steiht in den Telegram-Kanal, den he bruukt hett, to lesen. Prigoschin weer mit en Privatfleger op’n Weg vun Moskau na St. Petersborg hen. Wat de russ’sche Luftfohrtbehöörd seggt, weer dor ok sien Viez mit op de Passageerlist. Dat is akkraat twee Maand her, dor hett de Wagner-Grupp en Opstand gegen Kreml-Chef Wladimir Putin maakt.

