Schoolanfang

24.08.2023

Vundaag fangt in Hamborg dat ne'e Schooljohr an. Man een School blifft liekers noch wegen Boarbeiden dicht. För de mehr as 600 Schölers vun de Stadtdeelschool Altna is en modern Neebo in de ne'e Midde Altna nich to rechte Tiet fardig worrn. Un ok de Eerstklässlers un de föfften Klassen hebbt noch poor Daag free. Se mööt eerst tokamen Week na School hen.

