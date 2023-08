Stand: 24.08.2023 09:30 Uhr Handyröver an’n Elvstrand

In Övelgönn wull en Mann avends, kort vör Klock negen in de Elv baden. As he sien Kledaasch un dat Handy an'n Strand afleeg, wull en anner Keerl em dat Telefon klauen. Bi den Striet hett de Deev den Swömmer mit en afbraken Buddel versehrt un is flücht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch