Stand: 23.08.2023 10:15 Uhr Verdrunken Minschen in de Elv

In de verleden Weeken sünd twee jung Lüüd in de Elv verdrunken. Jümmer wedder sünd dat vör allen Minschen, de nich good düütsch spreken, de de Gefohr op’t Water in Hamborg nich kennt oder nich för vull nehmt. Nu hett to’t eerst Mol een Behöörd ingrepen. De Sozialbehöörd wohrschugt in all Flüchtlingsquartere vör dat Baden gahn in Dieken un in de Elv, mit Plakate to’n Henkieken. Dat Bezirk-Amt Altnaa wohrschugt doröver rut bi Sünnenwedder op ehr Social-Media-Kanals vör de Gefohr.

