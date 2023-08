Stand: 23.08.2023 10:15 Uhr Thering to de Tokunft vun den Hoben

Mehr Geld in den Hamborger Hoben rinsticken un vör allen de Hoben-Afgaven rünnersetten – dat will CDU-Baas Dennis Thering dörchsetten, seggt he in‘t Somerinterview vun NDR 90,3 un Hamborg Journal. Thering seggt, de Hamborger Hoben gellt as düer. He meent, wenn een dat billiger maken würr, würrn ok mehr Reeder ehr Scheep na Hamborg schicken.

