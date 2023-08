Stand: 23.08.2023 10:15 Uhr Antwuurt op Schölertahlen

Dat ne’e Schooljohr fangt morgen an, mit en Rekord: tweehunnertsöventig dusend Schölers warrt in Hamborg to School gahn. Vun sößhunnert tosätzliche Liehrersteden sünd man fiefhunnert noch gor nich besett. De Warkschapp Erziehung un Wetenschapp is bang, dat en groot Deel ok apen blifft. De GEW verlangt dorüm een Plaan för heel Hamborg, üm den Arger bitokamen, dat dat nich noog Liehrers gifft.

