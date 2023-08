Stand: 22.08.2023 09:30 Uhr Froenshüüs slaat Alarm

De Hamborger Froenshüüs slaat Alarm: Se klaagt, dat jüm de Tiet fehlt, Froens un Kinner, de Schuul söökt, goot to beraden un för jüm dor to ween. Een Mitarbeidersch sorgt in’n Snitt för acht Froens. De Inrichtens sünd to 95 Perzent utlast. Un denn hebbt en Barg Froenslüüd, de bi jüm sünd, Kummer en Wahnung to finnen. Folgens de Sozjalbehöörd wüllt nu en Reeg Wahnungsboprojekten de Froens Wahnungen anbeden.

