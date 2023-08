Stand: 22.08.2023 09:30 Uhr Moordkommischoon ünnersöcht

De Moordkommischoon geiht gegen en 32-jöhrige Fro ut Billsteed vör. Se schall al verleden Freedag versöcht hebben, ehren Levenspartner mit en Mess doottomaken. De 37-Jöhrige is licht an’t Lief to Schaden kamen. De Fro sitt opstünns in Ünnersökenshaft. De Moordkommischoon geiht al siet Mai in en anner Fall gegen de Fro vör: Se schall ehr dree Weken ole Kind dootmaakt hebben. De Fro gellt as psychisch krank un weer freekamen, wieldat en Gootachter meen, se weer nich gefährlich.

