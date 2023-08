Stand: 22.08.2023 09:30 Uhr Trump mutt betahlen

200.000 US-Dollar: So veel Kautschoon mutt de fröhere Präsident Donald Trump deponeren, dat he in Freeheit blieven kann. Dat hett en US-Gericht in den Bunnsstaat Georgia fastleggt. Dor steiht de vörmalige Präsident vör’t Brett, wieldat he bi de Wahl trickst hebben schall. Trump dörv anner Lüüd, de anklaagt sünd, oder de Tügen ween kunnen, nich bang maken oder jüm drauhen. Bet Freedag Middag Oortstiet mööt Trump un sien 18 Mitanklaagten na’t Kaschott in Atlanta henkamen, un sik dor vun Amts wegen fastnehmen, fotograferen un Fingerafdrück nehmen laten.

