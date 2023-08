Stand: 19.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Gauer wat doon gegen Graffitis

Dorför betahlt Hamborg Johr för Johr Millionen: För dat Wegmaken vun Graffitis an Wänn. Ok dat Bismarck-Denkmal, dat se jüst wedder op Schick bröcht hebbt, is al wedder ansprütt worrn. Dat geiht gor nich, meent Sandro Kappe vun de CDU. Maandag düsse Week hett he verlangt, dat de Senat gauer wat doon schall. Alleen de Hamborger Hoochbahn müss verleden Johr twee Millionen Euro vunwegen de Graffitis betahlen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

