Stand: 18.08.2023 09:30 Uhr Rüüm för Drinkers

Un de Grönen in’t Hamborger Raathuus, de maakt en Vörslag för den Hauptbahnhoff: Dor schullen Rüüm för Drinkers inricht warrn. In anner Städer löppt dat dor al heel goot mit, see de Gröne Frakschoonsböverste Jennifer Jasberg in’t Sommerinterview vun NDR 90,3 un dat Hamborg-Journal. Lüüd mit Alkoholsucht schüllt en sekeren Ruum finnen. So schall ok afwennt warrn, dat se sik an’n Hauptbahnhoff buten in Koppels drapen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch