Stand: 18.08.2023 09:30 Uhr Unwedder in Süüddüütschland

In Süüddüütschland is en gewaltig Gewidder mit Starkregen dörtrocken. Sünnerlich markt hett een dat in Nörnbarg. Dor sünd Kellers un Deepgaragen vulllopen. In Tunnels sünd Autos in’t Water stahnbleven, de Lüüd kunnen man sülvst dör de Fenstern rutkamen. In en poor Ecken in Nörnbarg is de Stroom utfullen. Denn hebbt dalfullen Dackpannen un ümkippte Bööm Schaden anricht.

