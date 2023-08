Stand: 18.08.2023 09:30 Uhr Hett nich slumpt för Lindemann

Till Lindemann, de Singer vun Rammstein hett bi’t Hamborger Landgericht nich dat dörsett kregen, wat he wull. Shelby Lynn schull nich mehr seggen dörven, dat se na en Konzert ünner Drogen sett worrn is. Dat hett dat Landgericht trüchwiest. In de Begrünnen heet dat: De Fro ut Irland hett keen konkreten Verdacht gegen Lindemann utspraken. Shelby Lynn harr mit dat, wat se seggt hett, den Schkandal üm Rammstein in Gang sett.

