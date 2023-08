Stand: 18.08.2023 09:30 Uhr Füer in’t Schauspeelhuus

De Hamborger Füerwehr hett en Brand in’t Schauspeelhuus an’n Hauptbahnhoff dootkregen. Dor harrn güstern Namiddag twee Lüfters ünner de Bühn mitmal anfungen to brennen un den Alarm utlööst. In en Reeg Rüüm vun’t Theater weer ornlich Qualm binnen, un se müssen för en längere Tiet frische Luft rinlaten. Wat dat noch en grötteren Schaden gifft, dat is noch nich kloor. Dat Schauspeelhuus hett opstünns noch Sommerpaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch