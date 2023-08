Stand: 17.08.2023 09:30 Uhr Bald mehr Solorzellen in Hamborg

Ok in Hamborg warrt dat bald düütlich mehr Solorzellen op Balkongs geven. Dor gaht Verbrukerzentraal un Ümweltbehöörd vun ut. De Bunnsregeren hett güstern beslaten, dat se de Vörschriften wat lockerer maken wüllt. In Tokunft schüllt de lütten Soloranlagen bet to 800 Watt bringen, opstünns sünd dat blots 600. Un dor schall weniger Papeerkraam för nödig ween.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch