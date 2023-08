Stand: 17.08.2023 09:30 Uhr Unwedder in Frankfoort

En gewaltig Unwedder hett dorför sorgt, dat bi den gröttsten düütschen Flooghaven nix mehr güng. In Frankfoort an’n Main kunnen güstern Avend över Stünnen keen Flegers afflegen oder lannen. Dat Rullfeld stünn en halven Meter ünner Water. All 70 Flegers in Frankfoort sünd güstern vun’n Plaan afsett worrn. Ok vun un na Hamborg blievt vundaag noch en poor Frankfoort-Maschinen an’n Grund.

