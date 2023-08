Stand: 17.08.2023 09:30 Uhr Alexander Zverev bi de Cincinnati Masters

Alexander Zverev steiht in’t Achtelfinaal vun dat Tennisturnier in Cincinnati. De Hamborger hett gegen den Japaner Yoshihito Nishioka in twee Sätz wunnen. In’t neegste Speel mutt he gegen Daniil Medwedew ut Russland ran.

