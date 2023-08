Stand: 16.08.2023 09:30 Uhr Pro un contra Cannabis-Legaliseern

To de Bunnsregeern ehrn Plaan, Cannabis to legaliseern, dor seggt de Hamborger SPD-Binnensenater Andy Grote, dat weer wat, wat nich nödig dee. De Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ok vun de SPD, de will vundaag vörslaan: All Lüüd över 18 dröövt bet to 25 Gramm Cannabis besitten un konsumeern - un dree Planten anboen, un dat schall för weniger Swarthannel sorgen. Man genau dit warrt nich henhauen, meent Senater Grote.





