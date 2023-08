Stand: 16.08.2023 09:30 Uhr Füer op Schweden-Fähr

En Fährschipp vun Travemünn na Trelleborg in Schweden is blots 35 Kilometer wiet kamen, denn hüüt fröh hett dat in den Maschinenruum en Füer geven. An Boord weern 131 Fohrgäst, aver Evakueern hett nich nödig daan. De Mannschop hett den Brand sülvst löschen kunnt. Dorna müss dat Schipp na Travemünn torüch, eskorteert vun twee Seenoot-Reddungskrüzers un een Fregatt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch