Stand: 16.08.2023 09:30 Uhr Zverev een Runn wieder

En Sieg för Alexander Zverev in de USA: Bi dat Tennis-Turneer in Cincinnati is he den Bulgaren Grigor Dimmitrow in twee Sätz över ween. Zverevs Gegner in de twete Runn is de Japaner Yoschihitto Nischiokka.

