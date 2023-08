Stand: 16.08.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt veel Sünnschien, blots an’n Avend hier un dor en lütt Schuer, bi bet to 25 Graad. Nu sünd dat an de Bill 19 Graad. Morgen wesselt sik Sünn un Wulken af, man dat kann ok mal Schuern un Gewidders geven, bi bet to 23 Graad.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch