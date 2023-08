Stand: 15.08.2023 09:30 Uhr Wat warrt ut Paloma-Viddel?

Ok bi en anner groot Wahnungsprojekt in Hamborg kann een afsluut noch seggen, wat dat överhaupt ümsett warrn kann. Dat Paloma-Viddel, wat se an’n Speelbudenplatz op St. Pauli plaant hebbt. De Invester, de bayerische Huusbo, büt dat Flach vun de vörmaligen Esso-Hüüs nu de städt’sche SAGA to’n Koop an. Wenn de SAGA dat övernehmen deit, denn kunn’t ween un de Bo warrt nochmal kumplettemang nee plaant. Un bet dat denn boot warrt, kann dat noch lang duern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch