Stand: 15.08.2023 09:30 Uhr Füer bi Flüchtlings-Ünnerbringen

Un denn hett dat noch bi twee Hamborger Flüchtlings-Ünnerbringen brennt. Verletzt worrn is ok dor nüms. Vunmorgen geev dat en Füer in'n eersten Stock vun en Container-Siedeln in de August-Kirch-Straat in Bohrenfeld. Güstern Avend hebbt vör en Hotel in dat sünnerlich Flüchtlingen ut de Ukrain leevt, Müllcontainers un en Carport in Groot Borstel brennt.

15.08.2023

