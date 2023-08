Stand: 14.08.2023 09:30 Uhr Diskereren üm Köhlbrandbrüch

De Striet üm de Köhlbrandbrüch warrt jümmer duller. Nu is sik ok de SPD Hamborg nich mehr eens, wat de Brüch wohrhaftig afreten warrn sall oder nich. An’t Wekenenn harr de SPD-Börgerschopafornte Mathias Petersen verlangt, dat een mal kickt, wat de Brüch nich eenfach ok op Schick bröcht warrn kann. Tovör harr al de gröne Ümweltsenater Jens Kerstan fraagt, wat dat Afreten un Neeboen vun de Brüch denn överhaupt nödig deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch