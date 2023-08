Stand: 12.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Weg mit dat Papeer

Weg mit de Papeerzeddels. Vunaf Januaar sall dat överall in Düütschland dat E-Rezept geven, op de Versekertenkoort oder ok per App. Dat hett Sundheitsminister Karl Lauterbach düsse Week künnig maakt. Siet Dünnersdag düsse Week steiht fast, in Hamborg hebbt sik opstunns mehr as de Half vun de Arztpraxen al technisch dorför praat maakt. In de mehrsten Aftheken vun de Stadt kann een dat digitale Rezept al inlösen.

