Stand: 11.08.2023 09:30 Uhr Nockemann över Hauptbahnhoff

Mehr Sekerheit an'n Hauptbahnhoff. Dat verlangt Hamborgs Böverste vun de AfD Dirk Nockemann in't Sommerinterview vun NDR 90,3 un dat Hamborg Journal. He will, dat de Polizei dor sünnerlich gegen Drogenhändlers angeiht. Un denn sleiht Nockemann noch en Sichtschutz för de Drogenberatenssteed Drob Inn vör. De Familien un Touristen süllt vun de Süchtigen weniger to sehn kriegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.08.2023 | 09:30 Uhr

