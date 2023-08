Stand: 11.08.2023 09:30 Uhr Arger wegen Nachtflöög

Egens is avends Klock ölven Sluss an'n Flooghaven Hamborg. Liekers gifft dat dor ok later noch An- un Afflöög. Doröver klaagt Börgerinitiativen un Verenen, de sik gegen Flooglarm un för den Klima- un Ümweltschuul insett. Wat dat heet, hett dat alleen in'n Juli 180 An- un Afflöög in de Nachtroh geven. Siet Anfang vun't Johr weern dat meist 570. Egens dröövt de Flegers an'n Flooghaven Hamborg blots bet Klock ölven starten un lannen. Blots wenn't gor nich anners geiht, dröövt de Airlines en Andrag stellen un ok bet Middernacht flegen.

