11.08.2023 09:30 Uhr Keerl fotografeert heemlich Kolleegsch

He hett sien Kolleegsch heemlich in'n Ünnertüüch knipst. Dorför hebbt se den Hamborger nu veruurdeelt. He mutt en Straaf vun meist 10.000 Euro betahlen. För't Amtsgericht steiht fast: He hett de Fru in ehr Wahnung mit en Afstand vun 150 Meters dörch't Finster fotografeert. De Polizei hett em dorbi faatkregen.

