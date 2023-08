Stand: 11.08.2023 09:30 Uhr Ne'e Wapes för Ukrain?

De Bunnsregeren kickt opstunns, wat ne'e Wapens na de Ukrain henlevert warrn süllt. Wat ut en Bericht vun'n Spegel to lesen is, geiht dat dütmal üm Marschfloogkörpers vun den Typ Taurus. De köönt sünnerlich wiet scheten. Jüst doröver snackt jüst dat Wehrministerium un de Rüstensindustrie. De Bunnsregeren will, dat de Hersteller de Wapens nich mehr ganz so wiet scheten lett. Dormit wüllt se verhinnern, dat de Ukrain Telen in Russland mit düütsche Wapen angriept.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch