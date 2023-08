Stand: 11.08.2023 09:30 Uhr Bränn op Hawaii

Op Hawaii kämpft de Füerwehr jümmer noch gegen de sworen Woold- un Buschbränn an. Bet nu hebbt de Behöörden 53 Minschen tellt, de dor op dat Eiland Maui dootbleven sünd. De Gouverneur vun Hawaii sä op CNN, de Bränn hebbt en Schaden in Millionenhööchde anricht. US-Präsident Joe Biden hett för Hawaii den Katastrophenfall utropen. Op de een Kant kaamt se mit dat Löschen wieder, op de anner Kant warrt de Füer vun den Hurrikan Dora jümmer wedder nee in Gang bröcht. De Hurrikan treckt in'n Süden vun de Eilannen vörbi.

