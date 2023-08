Stand: 11.08.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag kickt uns mit siene griesen Wulken eerstmal beten gnatschig an, man dat warrt noch düütlich wat fründlicher un ok warmer. Op bet to 27 Graad schafft de Temperaturen dat noch.

Morgen kriegt wi denn wedder en lütten Dämper mit vele Wulken, enkelte Schuer un nich mehr as 24 Graad.

