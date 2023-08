Stand: 10.08.2023 10:15 Uhr Energie-Vörhebben fehlslahn

In düssen Plaan för de Stroomwenn harr Ümweltsenater Jens Kerstan veel Hopen in sett: Een ünnerirdsche Spieker för Warms, dormit Warms, de opstunns nich bruukt warrt, nich verluren geiht. Man nu is dat Sööken na so en Spieker in Hamborg eerstmal fehlslahn – dat Forschens-Vörhebben in Deepstaak is nich so erfolgriek west, as se dacht harrn. Dorachter stickt, dat een dor nich noog hitt Thermalwater na baven halen kann.

