Stand: 10.08.2023 10:15 Uhr Halvjohr-Tahlen vun Hapag-Lloyd

De goden Johrn sünd vörbi. De Hamborger Traditschons-Reederee Hapag-Lloyd hett in’t eerst halv Johr nich so veel verdeent, as to desülvige Tiet vörrig Johr. Vör Stüern hebbt se 2,6 Milliarden Euro verdeent; in’t eerst Halvjohr 2022 weer dat mehr as dreemal so veel. Dat dat weniger warrt, dormit harrn se man rekent. Verleden Johr harrn de Container-Reedereen noch ornlich wat baven rop good hatt dörch de Corona-Sükentiet, dor weern se weck vun de Winners vun.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.08.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch