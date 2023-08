Stand: 10.08.2023 10:15 Uhr Verantwurtens-Gemeenschapp

Förenanner instahn un dor sien, ahn dat een in en Eh‘ oder Fomilie leevt: Dat gifft dat to’t Bispeel in Wahn-Gemenschapps vun Renters. De Bunnsregeren will nu, dat so‘n Orten vun Tohoopleven bilütten mehr Rechte kriegt: mit de Verantwurtens-Gemeenschapp, as se dat noemt. Wokeen sowat op dat Stannsamt ingeiht, hett denn bi Kuntrakte as bi de Hüer vun Wahnungen nich mehr veel anner Rechte as en verheuradt Kerl oder Fro. Woans dat nipp un nau utsehn schall, dat will Justizminister Marco Buschmann hüüt künnig maken.

