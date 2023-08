Stand: 10.08.2023 10:15 Uhr Ecowas höllt Raatslag

Dat Militär hett den Opstand provt un den demokratsch wählten Presedenten afsett. So is dat körtens in Niger pessert, un över düssen Opstand wüllt se vundag bi en Topdreepen buten de Reeg vun de westafrikanschen Länners snacken. Ehr Gemeenschapp, de Ecowas, harr de Opständlers en Frist sett, man de is vörbi. Nu geiht dat üm de Fraag, wat se noch mehr Straaf utroopt oder nu doch mit Suldaten dor ringaht.

