Stand: 10.08.2023 10:15 Uhr Arger in’t Diekmuur

Sövenhunnert Wahnungen schüllt in Langenhoorn bo’t warden, man dat gifft Gegenwehr. En Initiativ is bang, dat dor in’t Diekmuur dörch de ne’en Hüüs rore Deerten in Gefohr sünd. De Bezirk Nuurd geiht nu dorop in un will noch eenmal vun Goodachters ünnersöken laten, wo nipp un nau wecke Deerten leevt. Dor dreiht sik dat to’t Bispeel üm en Molchort.

