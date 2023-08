Stand: 10.08.2023 10:15 Uhr Hopen för Hamborger Tietschriften

Se stünnen kort dorför, dat se ut Wirtschapp-Grünnen instampt würrn, man nu gifft dat Hopen för twee Hamborger Tietschriften. Dat Kunst-Magazin ART un dat Football-Magazin „11 Frünnen“ kunnen moeglicherwies erhollen blieven. NDR 90,3 hett to weeten kregen, dat en grote Verlag se koepen will. Vör Tieden harrn se to Gruner+Jahr tohüürt un nu to de RTL-Grupp. Man RTL will in Tokunft mehr op ehr anstammte Marken setten, as STERN, Brigitte un GEO.

