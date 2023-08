Stand: 09.08.2023 09:30 Uhr Striet över Köhlbrandbrüch

De Grönen in Hamborg kabbelt sik graad över de Köhlbrandbrüch. Nu hett ok de Twete Börgermeestersche Katharina Fegebank wat dorto seggt. Ehr Parteikolleg Jens Kerstan schull sien Privatansichten för sik beholen. Kerstan harr seggt, dat de Brüch stahn blieven schall. He stütt sik op en Gootachten, dat föffteihn Johr oolt is. Dor steiht binnen, dat man de Köhlbrandbrüch stahn laten kunn, wenn man blots nog Geld in de Hand nimmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch