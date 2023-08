Stand: 09.08.2023 09:30 Uhr Brosda: Sorg üm Theaters

In Hamborg is de Kulturszeen in Sorg, denn de staatlichen Corona-Hülpen warrt nich mehr betahlt. Gliektietig hefft de Kulturünnernehmens hoge Utgaven dör de Inflatschon un Energiekösten un ok de Tokiekers sünd na Corona nich all wedder torüch kamen. Kultursenater Carsten Brosda wohrschoet, dat nu en swore Tiet kamen kunn – graad för de Privattheaters. In'n Interview mit NDR 90,3 rööp he dorüm dorto op, na't Theater to gahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch