Stand: 09.08.2023 09:30 Uhr Lauterbach: Ne'e Infos to't E-Rezept

Bunnsgesundheitsminister Karl Lauterbach will vundaag Details to't E-Rezept vörstellen. In't tokamen Johr schall dat Plicht ween. Bi'n Dokter gifft dat denn keen Rezept op Papeer mehr, üm sik wat ut de Aftheek to holen: Dat Rezept warrt denn op de Krankenkassenkoort spikert – un alternativ geiht dat ok per App.

